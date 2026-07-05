Сергей Разумовский

Новичок киевского Динамо Пьер Мунгенге уже начал работать с командой на летнем тренировочном сборе в Австрии. Молодой французский нападающий присоединился к лагерю бело-синих и провел первое занятие под руководством тренерского штаба столичного клуба.

Пресс-служба Динамо подготовила видеорепортаж с первой тренировки Мунгенге в составе киевлян. На кадрах можно увидеть, как летний новичок знакомится с новыми партнерами, участвует в командной работе и постепенно адаптируется к требованиям тренерского штаба.

Мунгенге перешел в Динамо после завершения контракта с ПСЖ. Французский форвард покинул систему парижского клуба в июне 2026 года и подписал с киевлянами соглашение, рассчитанное на три года. Для нападающего это новый этап в карьере, ведь теперь у него будет шанс проявить себя на взрослом уровне в составе одного из самых титулованных клубов Украины.

Австрийский сбор должен стать для Мунгенге важным этапом знакомства с новой командой. Именно во время таких тренировочных сессий новички получают возможность лучше понять требования тренерского штаба, наладить взаимодействие с партнерами и постепенно набрать оптимальные физические кондиции перед официальными матчами.

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