Сергей Разумовский

Челси потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити в финале Кубка Англии, уступив со счетом 0:1. Единственный мяч в решающем матче забил Семеньо на 72-й минуте, а лондонский клуб снова остался без трофея.

Для Челси эта неудача стала уже четвертой подряд в финалах Кубка Англии. Последний раз команда побеждала в турнире еще в 2018 году, после чего каждый раз останавливалась в шаге от титула. В 2020 году лондонцы проиграли Арсеналу со счетом 1:2, в 2021-м уступили Лестеру 0:1, а в 2022-м потеряли трофей в дуэли с Ливерпулем, где основное игровое время завершилось 0:0, а в серии пенальти сильнее были мерсисайдцы — 6:5.

Таким образом, Челси стал первым клубом, который проиграл четыре финала Кубка Англии подряд со времен Лестера, который имел подобную неудачную серию в период с 1949 по 1969 год. Это еще раз подчеркивает, насколько в последнее время непростой является для команды борьба именно в решающих матчах.

Если же учитывать все внутренние турниры, то серия Челси с поражений в финалах выглядит еще более показательной — в общем она уже достигла восьми неудачных решающих матчей. Помимо четырех проигранных финалов Кубка Англии, к этому добавляются еще три поражения в финалах Кубка лиги и одна неудача в матче за Суперкубок Англии.

