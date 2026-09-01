Сергей Разумовский

26-летний сенегальский вингер Эвертона Илиман Ндиайе вскоре станет футболистом Манчестер Сити. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨⚪️🔵 BREAKING: Manchester City agree deal to sign Iliman Ndiaye from Everton, here we go!



Club to club agreement in place and green light for medical tests — fee worth £65m package. Personal terms also in place.



Exclusive story revealed today, now confirmed. pic.twitter.com/cLwpBCRlYV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

По информации источника, клубы согласовали трансфер футболиста. Общая сумма сделки может составить 65 миллионов фунтов с учётом предусмотренных бонусов.

Манчестер Сити также договорился с Ндиайе по условиям личного контракта. В ближайшее время сенегалец должен пройти медицинский осмотр, после чего переход будет официально оформлен.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за вингера был Тоттенхэм. Лондонский клуб даже достиг предварительной договорённости по трансферу Ндиайе, однако в итоге футболист выбрал Манчестер Сити.

Сенегальский нападающий выступает за Эвертон с 2024 года. В английский клуб он перешёл из Марселя за 15 миллионов фунтов.

За время выступлений за Эвертон Ндиайе провёл 73 матча, в которых забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. На старте нынешнего сезона он принял участие в трёх поединках и записал на свой счёт ассист в матче против Кристал Пэлас.

Ранее Эвертон Виталия Миколенко на 91-й минуте избежал поражения от экс-клуба Ильи Забарного.