Сергей Разумовский

В среду, 8 июля 2026 года, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов футзальной Лиги чемпионов сезона 2026/27. По итогам жеребьевки своих соперников в главном еврокубковом турнире узнали два представителя Украины — Атлетик Футзал из Днепра и киевский ХИТ.

Днепровский Атлетик Футзал начнет выступления в основном раунде Лиги чемпионов. Одним из соперников украинской команды станет сербская Лозница-Град 2018. Еще два участника квартета определятся по итогам предварительного раунда, который пройдет с 25 по 30 августа. В группу Атлетика попадут победители групп A и G.

Матчи основного раунда с участием днепровской команды пройдут с 27 октября по 1 ноября. Хозяином мини-турнира станет Лозница-Град 2018, так что именно сербский клуб примет встречи группы на своей площадке.

Для Атлетик Футзала этот этап будет особенно сложным с учетом регламента. В пути B борьба за выход на следующую стадию максимально жесткая, так как в 1/8 финала Лиги чемпионов проходит лишь победитель квартета. Таким образом, днепрянам нужно будет занять первое место в группе, чтобы продолжить выступления в турнире.

Киевский ХИТ получил соперников в пути A. Украинская команда сыграет в одной группе с португальской Бенфикой, испанским Эль-Посо и нидерландским Тайгерс Рурмонд. Этот квартет выглядит очень конкурентоспособным, так как в него вошли представители сильных футзальных чемпионатов Европы.

Групповой турнир с участием ХИТа также пройдет с 27 октября по 1 ноября. Команды проведут матчи в один круг в течение четырех игровых дней. Хозяином мини-турнира станет Тайгерс Рурмонд, поэтому встречи пройдут на площадке нидерландского клуба.

В отличие от пути B, в пути A регламент дает командам больше шансов на продолжение борьбы. В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут три лучшие клуба квартета, то есть команды, занявшие первое, второе и третье места в группе.

Таким образом, оба украинских клуба получили нелегкие задачи в основном раунде Лиги чемпионов 2026/27. Атлетик Футзал будет бороться за единственную путевку из своей группы, тогда как ХИТ попытается финишировать в топ-3 квартета и пройти в плей-офф главного европейского футзального турнира.

Напомним, ХИТ победил Атлетик Футзал и стал чемпионом Украины-2025/26.