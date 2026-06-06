Денис Седашов

Киевский ХИТ победил днепровский Атлетик Футзал в третьем матче золотой серии чемпионата Украины по футзалу сезона-2025/26.

Победный гол в конце встречи забил Игорь Чернявский, который в итоге оформил дубль.

ХИТ выиграл финальную серию со счётом 3:0 и завоевал чемпионский титул четвертый год подряд. Также киевский клуб оформил «золотой дубль», выиграв в этом сезоне чемпионат и Кубок Украины.

В серии за бронзовые награды Сокол победил Сухую Балку и вышел вперёд в противостоянии — 2:1. Четвёртый матч состоится 7 июня.

Киевляне после шести финалов впервые выиграли Кубок Украины. Видео.