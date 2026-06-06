ХІТ победил Атлетик Футзал и стал чемпионом Украины-2025/26
Столичная команда завершила серию со счетом 3:0
15 минут назадПодписаться в
Фото: ХИТ
Киевский ХИТ победил днепровский Атлетик Футзал в третьем матче золотой серии чемпионата Украины по футзалу сезона-2025/26.
Победный гол в конце встречи забил Игорь Чернявский, который в итоге оформил дубль.
ХИТ выиграл финальную серию со счётом 3:0 и завоевал чемпионский титул четвертый год подряд. Также киевский клуб оформил «золотой дубль», выиграв в этом сезоне чемпионат и Кубок Украины.
В серии за бронзовые награды Сокол победил Сухую Балку и вышел вперёд в противостоянии — 2:1. Четвёртый матч состоится 7 июня.
Киевляне после шести финалов впервые выиграли Кубок Украины. Видео.
Поделиться