Сергей Разумовский

Михаил Зварич объявил о завершении профессиональной карьеры в футзале. 33-летний универсал сообщил о своем решении в социальных сетях, поблагодарив всех, кто сопровождал его на протяжении спортивного пути.

Футболист признался, что всегда понимал – рано или поздно наступит момент завершения профессиональных выступлений. В то же время он не ожидал, что будет настолько сложно подобрать слова для объявления о уходе из футзала.

Зварич подчеркнул, что если бы много лет назад знал, какой путь его ожидает, то без сомнений прошел бы его снова. По словам игрока, футзал стал для него значительно большим, чем просто видом спорта. Благодаря игре он встретил людей, которые стали близкими друзьями, а команды, за которые выступал, воспринимал как семью.

Одновременно Зварич подчеркнул, что не воспринимает это решение как окончательное завершение футбольного пути. Для него оно является лишь завершением одного большого раздела и началом нового этапа жизни.

Прошлый сезон Михаил провел в составе SkyUP. За команду он сыграл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

В течение карьеры Зварич также защищал цвета Урагана, Продэксима и Энергии. Наиболее значительных клубных успехов он достиг в составе Продэксима, с которым дважды становился чемпионом Украины – в 2019 и 2020 годах.

За национальную сборную Украины футзалист провел 73 матча и забил 31 гол. В составе главной команды страны Зварич стал бронзовым призером чемпионата мира 2024 года. На том турнире он отметился четырьмя голами в шести поединках. Также игрок помог сборной Украины занять четвертое место на чемпионате Европы 2022 года. В шести матчах континентального первенства Зварич забил четыре мяча.

После завершения профессиональной карьеры универсал продолжает играть на любительском уровне. С июня он выступает за Ruh Media Team, а в конце июля присоединился к любительскому ФК Лопатын. Эта команда известна тем, что приглашает в соцсетях в свой состав известных футболистов, в том числе представителей Динамо.