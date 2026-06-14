Сергей Разумовский

Украинский универсал Артем Малиновский меняет клубную прописку и продолжит карьеру в киевском SkyUp. О переходе 17-летнего футзалиста официально сообщила пресс-служба столичного клуба, однако детали контракта пока не разглашаются. В частности, неизвестно, на какой срок рассчитано соглашение между игроком и новой командой.

До перехода в SkyUp Малиновский на протяжении трех последних сезонов выступал за Кардинал из Ровно, где постепенно стал одним из заметных игроков команды. Несмотря на юный возраст, футзалист уже успел заявить о себе результативной игрой и стабильным вкладом в атакующие действия коллектива.

Особенно ярким для Артема стал прошлый сезон. Во всех турнирах он отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами, благодаря чему стал лучшим бомбардиром своей команды. Такая статистика подтвердила его важную роль в составе ровенского клуба и привлекла внимание SkyUp.

Напомним, ХИТ победил Атлетик Футзал и стал чемпионом Украины-2025/26.