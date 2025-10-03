Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины по футзалу в Кишиневе провела полуфинальный матч Евро-2025 (U-19) против Испании.

В групповом раунде команда Игоря Москвичева разгромила Молдову (7:0), уступила Португалии (0:4) и обыграла Италию (2:0). Благодаря этим результатам украинцы заняли второе место в группе А и вышли в полуфинал, где соперником стала сборная Испании.

Поединок начался неудачно для «сине-желтых» – уже на 3-й минуте Педро Альтаба открыл счет. Однако украинцы быстро ответили: Богдан Цап и Артем Климчук к 14-й минуте не только восстановили равновесие, но и вывели команду вперед. Но радость была недолгой – Роджер Гарсия и Мигель Лаос снова перевесили чашу весов на сторону испанцев, и первый тайм завершился со счетом 3:2.

После перерыва Испания усилила давление и увеличила преимущество благодаря голам Пабло Гути и Начо Оливареса. На 32-й минуте Александр Шпак сократил отставание, но уже через две минуты Унай Искьердо сделал счет 6:3. Дополнительным ударом для украинцев стал автогол Шпака на 36-й минуте, после чего все стало понятно. В конце встречи еще одним автоголом отметился и Педро Альтаба, поставив точку в игре.

В итоге сборная Украины уступила Испании со счетом 4:7 и завершила свое выступление на Евро-2025 (U-19), в третий раз подряд остановившись на стадии полуфинала.

Евро-2025 (U-19)

Испания – Украина 7:4

Голы: Альтаба ,3, Гарсия, 15, Лаос, 16, Гути, 24, Оливарес, 29, Искьердо, 34, Шпак, 36 (автогол) – Цап, 9, Климчук, 14, Шпак, 32, Альтаба, 39 (автогол)

Украина (U-19): Белимов, Климчук, Шпак, Першин, Малиновский; Рыбак, Швец, Шклярук, Камец, Цап, Ростковский, Хибовский, Савич, Господенко.

Предупреждение: Оливарес, 28