Южной Корее пришлось довольствоваться одним очком в матче 2-го тура ЧМ-2025 с Парагваем. Обе команды играли свой матч в Вальпараисо после встречи между Украиной и Панамой (1:1).

Южноамериканцы хорошо начали игру и чуть было не вышли вперед, когда Майдана пробил чуть мимо ворот, а вскоре после этого капитан Лукас Кинтана пробил головой, но мяч был выбит с линии ворот.

Импульс Парагвая был резко остановлен в конце первого тайма, когда Гонсалес был удален с поля по просьбе южнокорейцев рассмотреть на VAR эпизод, в котором от капитана южноамериканцев пострадал Ким.

Южная Корея сразу же начала использовать численное преимущество. Ким не смог забить благодаря отличной двойной обороне Инсфрана. Следующим попытал счастья Ким, но его удар с 12 метров прошел мимо ворот.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью Южной Кореи и Парагвая, которому в 3 туре предстоит встречаться с Украиной. Для выхода в плей-офф команде Дмитрия Михайленко будет достаточно не проиграть.

ЧМ-2025 (U-20). 2 тур. Группа В.

Южная Корея - Парагвай 0:0

