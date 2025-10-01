Южная Корея и Парагвай обеспечили Украине нужный результат на ЧМ U-20
Без голов в Вальпараисо
около 5 часов назад
Южной Корее пришлось довольствоваться одним очком в матче 2-го тура ЧМ-2025 с Парагваем. Обе команды играли свой матч в Вальпараисо после встречи между Украиной и Панамой (1:1).
Южноамериканцы хорошо начали игру и чуть было не вышли вперед, когда Майдана пробил чуть мимо ворот, а вскоре после этого капитан Лукас Кинтана пробил головой, но мяч был выбит с линии ворот.
Импульс Парагвая был резко остановлен в конце первого тайма, когда Гонсалес был удален с поля по просьбе южнокорейцев рассмотреть на VAR эпизод, в котором от капитана южноамериканцев пострадал Ким.
Южная Корея сразу же начала использовать численное преимущество. Ким не смог забить благодаря отличной двойной обороне Инсфрана. Следующим попытал счастья Ким, но его удар с 12 метров прошел мимо ворот.
Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью Южной Кореи и Парагвая, которому в 3 туре предстоит встречаться с Украиной. Для выхода в плей-офф команде Дмитрия Михайленко будет достаточно не проиграть.
ЧМ-2025 (U-20). 2 тур. Группа В.
Южная Корея - Парагвай 0:0
