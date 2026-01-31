В четвертьфинальном поединке Евро-2026 по футзалу сборная Украины в Риге на «Рига-Арене» встретилась с Францией. Поединок завершился со счётом 2:4.

Первый тайм противостояния прошёл в равной борьбе. Обе команды продемонстрировали открытый футзал с большим количеством ударов по воротам, причём украинцы били чуть больше (22:17). Возможности открыть счёт были у обоих соперников, однако и вратари сыграли хорошо, и форвардам немного не хватило точности.

Второй тайм стал продолжением первого - много ударов по воротам и жёсткой борьбы. Однако забить удалось французам. На 28-й минуте Геддура получил передачу в штрафной площадке и пробил мяч мимо Сухова.

Однако через две минуты украинцы отыгрались. Мохаммед рукой выбил мяч из собственных ворот, за что получил красную карточку. Сине-жёлтые получили право на пенальти, который безупречно реализовал Жук.

До завершения основного времени подопечные Александра Косенко имели две прекрасные возможности выйти вперёд, однако удары Шотурмы и Корсуна парировал французский голкипер, отложив развязку противостояния.

В начале первого из них из-за шестого командного фола украинцев судья назначил в их ворота дабл-пенальти с 10-метровой отметки. Удар Мухудина был точным. В последние секунды этого экстра-тайма он же пробил с средней дистанции и оформил дубль.

Во втором дополнительном тайме наша команда перешла на игру в пять полевых, но пропустила контратаку, в которой Мухудин забил в третий раз в этой встрече. Тем не менее, вскоре право на дабл-пенальти получили уже сине-жёлтые, и Игорь Корсун несколько сократил отставание. К сожалению, большего украинцы сделать не смогли.

Таким образом, итоговый счёт - 4:2 в пользу сборной Франции, которая вышла в полуфинал Евро-2026, где 4 февраля встретится с победителем пары Португалия - Бельгия.

Евро-2026. 1/4 финала

Франция - Украина 4:2 (после доп. вр.)

Голы: Геддура, 28, Мухудин, 41 (дабл-пенальти), 45, 48 - Жук, 30 (с пенальти), Корсун, 48 (дабл-пенальти)