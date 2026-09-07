Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный для Суспильне Спорт прокомментировал пост украинского гимнаста Назара Чепурного о отсутствии финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к Евро-2026.

«У нас был разговор с Назаром до того, как он туда поехал, и во время того, как он там был. Мы честно предупреждали Назара о том, что если он хочет туда ехать и выступать за немецкий клуб, мы не сможем оплачивать этот сбор, потому что это не соответствует требованиям законодательства, предусмотренным для таких случаев.

Назар все же решил ехать туда сам. Учитывая его опыт и значимость для национальной сборной команды, мы пошли ему навстречу. Разрешили туда выехать, и он продолжал тренироваться. Он продолжал и продолжает получать все государственные выплаты, которые ему положены.

Но когда вся национальная сборная тренируется сегодня на олимпийской базе в Конча-Заспе, и весь тренерский состав, включая его главного личного тренера, находится в Конча-Заспе, а отдельно один спортсмен находится там и выступает за немецкий клуб, зарабатывая деньги... Мы понимаем, что все же должны как-то планировать тренировочный процесс. А деньги налогоплательщиков — это не те средства, которыми мы по своему решению можем делать исключения и оплачивать еще дополнительно какие-то расходы, которые не подпадают под порядок использования средств и под требования нашего законодательства.

То, что Назар отказался выступать за состав команды на этом чемпионате, также вызывает у нас много вопросов, в частности и к той части Федерации, которая занимается спортивной гимнастикой. Я думаю, Федерации нужно навести там порядок в первую очередь. Министерство [молодёжи и спорта] со своей стороны делает все усилия, чтобы в этом помочь и чтобы подготовка в команде приобрела системный вид».