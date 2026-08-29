Олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев высказался о тренировочных условиях в Украине.

«Наша страна живет в чрезвычайно сложных условиях. Война затронула каждый город, каждый регион, каждого из нас. И несмотря на все это, украинские спортсмены продолжают тренироваться, готовиться к международным стартам и представлять Украину в мире.

Для меня лично чрезвычайно важно, что в Украине есть место, где этот тренировочный процесс может полноценно продолжаться. Я тренируюсь на олимпийской базе «Конча-Заспа» уже даже не помню сколько лет, и могу говорить о том, что вижу и чувствую лично.

Здесь созданы комфортные условия для ежедневных тренировок спортсменов сборных команд Украины, есть возможности для восстановления и реабилитации, а самое главное – есть все необходимое, чтобы системно готовиться к важнейшим стартам.

Даже в самые сложные периоды, во время блэкаутов и перебоев с электроснабжением в Киеве, мы имели возможность приходить в зал и продолжать тренировки. Для профессионального спортсмена, у которого подготовка не может просто остановиться на несколько дней или недель, это имеет огромное значение.

За этим стоит ежедневная работа большой команды. Людей, которые делают все возможное, чтобы спортсмены могли думать прежде всего о тренировках и результате.

Для меня лично очень важно иметь возможность готовиться дома – в Украине, рядом со своей командой».