Денис Седашов

Украинский гимнаст Назар Чепурный объяснил, почему решил проводить подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в Германии.

По словам спортсмена, на его решение повлияла безопасность в Украине, необходимость полноценного восстановления и напряженная атмосфера внутри национальной команды. Слова приводит Суспільне Спорт.

После того как я приехал в Германию и немного привык к спокойной атмосфере и подготовке, мне было тяжело втянуться обратно в Украине: трудно привыкнуть к обстрелам, к бессонным ночам. Я понял, что в такой атмосфере мне будет трудно набрать форму, которую я и так потерял. Также это связано с атмосферой в зале. Из-за того, что меняли главного тренера, рабочей атмосферы там абсолютно нет, а для меня это важно – чтобы ребята были заряжены. В постоянной обстановке траура я тренироваться не могу, меня это не мотивирует. Назар Чепурний

Гимнаст признался, что рассматривал возможность отказаться от участия в Евро, а также раскритиковал подход спортивных функционеров к организации подготовки.

Спасибо людям, которые меня поддерживают: моим близким, девушке, тренеру, родителям, друзьям. Они не дают мне опустить руки. В один момент я вообще не хотел ехать на этот чемпионат Европы, но девушка сказала: «Ты поедешь 100%, я чувствую, что все будет хорошо». И я поехал. Первые дни это было просто как автоматизм: тренировки, номер, сон, еда. На подиуме у меня вообще ничего не получилось, что еще больше демотивировало. Но, слава Богу, хватило сил собраться в день соревнований и по-мужски выполнить свою работу. Конечно, руки опускаются, когда смотришь на весь этот беспредел и на то, что в моей подготовке должны быть заинтересованы другие люди. Логика подсказывает, что это чиновники должны думать, как организовать условия, чтобы поднять флаг страны, а не я сам искать средства. Я в других странах такого не видел, чтобы спортсмен, который хочет выступать за свою страну, не получал поддержки от профильных организаций.

Назар Чепурный



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