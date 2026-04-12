Сергей Разумовский

Украинский спортсмен Назар Чепурный успешно завершил сезон Кубка мира по спортивной гимнастике, став победителем общего зачета в опорном прыжке. На заключительном этапе серии, который проходил в хорватском Осиеке, украинский спортсмен также завоевал бронзовую награду.

В финале дисциплины опорного прыжка Чепурный продемонстрировал качественное выступление и по сумме двух попыток получил 14,583 балла. Этого результата хватило для итогового третьего места, так что украинец поднялся на пьедестал и завершил этап с бронзовой медалью.

Этот результат стал важным и в контексте всего сезона. Благодаря стабильным выступлениям Назар Чепурный выиграл общий зачет Кубка мира в опорном прыжке. Помимо бронзы в Осиеке, украинец ранее завоевал еще две золотые медали на первых двух этапах Кубка мира, что и позволило ему возглавить итоговый рейтинг дисциплины.

Еще один представитель Украины, Богдан Супрун, также выступил на этапе в Осиеке. Он пробился в финал в упражнениях на кольцах, где в итоге занял седьмое место.

Ранее сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 4 награды на турнире DTB Pokal Stuttgart.