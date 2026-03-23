Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 4 награды на турнире DTB Pokal Stuttgar
Золото в опорном прыжке завоевал Чепурный
около 3 часов назад
Сборная Украины завоевала 4 медали на международном турнире по спортивной гимнастике DTB Pokal Stuttgart.
Назар Чепурный завоевал золото в опорном прыжке с результатом 14.425 балла.
В юниорских соревнованиях золотые медали выиграли Валентин Гаврильченко (опорный прыжок, 13.625 балла) и Владимир Головин (параллельные брусья, 14.250).
Тимофей Кириченко занял второе место в опорном прыжке (13.600) в турнире среди юниоров.
Турнир проходил в Штутгарте, Германия.
