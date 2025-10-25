Чепурный — бронзовый призёр чемпионата мира
В финале опорного прыжка гимнаст набрал 14,483 балла
32 минуты назад
Фото: Reuters
Українець Назар Чепурний завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия).
Гимнаст показал результат 14,483 балла в финале опорного прыжка. Это позволило ему занять третье место и во второй раз подряд завоевать бронзу на мировом первенстве.
Золотую медаль завоевал Карлос Юло с Филиппин (14,866), а серебряную — представитель Армении Артур Давтян (14,833).
