Грозный нокаутер: «Нам обещают самый большой бой в боксе – с Усиком»
Уордли для этого должен победить Паркера
около 1 часа назад
Британский супертяжеловес Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) высказался о поединке с Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) и потенциальном мегафайте с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Все считают меня андердогом, и мне это даже приятно. Давно я не был на той стороне баррикад. Давление спало, как гора с плеч. Я знаю, где у Джо его слабые места, и собираюсь воспользоваться ими в субботу вечером. Нам с Джо обещают очевидный пряник - самый большой бой в боксе (против Усика). Это отвлекает, но в то же время невероятно мотивирует. Я отдам все, что у меня есть, потому что я в двух шагах от поединка за титул чемпиона мира.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.