Усик отказался с ним драться. Бывший соперник Кличко видит в британском нокаутёре новую версию Уайлдера
Арреола вспомнил, как Деонтею также было трудно найти качественную оппозицию
около 1 часа назад
Бывший претендент на титул в тяжелом весе Крис Арреола признался, что желает увидеть дуэль Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO). Американца цитирует vringe.com:
Я все равно хотел бы увидеть Усика в бою с Итаумой. Понятно, что Мозесу действительно нужно сначала доказать свою способность. Это напоминает мне времена, когда на сцене появился Деонтей Уайлдер. С ним тоже тогда многие не хотели драться. Тоже говорили, пусть сначала добьется. И я был среди них. Я тоже тогда сказал: «Нет, не буду драться с ним, пока он не добьется чего-то». То же самое сейчас с Итаумой. Я верю, что он станет проблемой. Проблемой для многих супертяжеловесов в ближайшие годы.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.