Владимир Кириченко

Украинский гимнаст Назар Чепурный в комментарии Tribuna.com высказался о допуске россиян и белорусов к международным турнирам с национальной символикой.

Мы видели, что в художественной гимнастике девушкам было эмоционально сложно соревноваться с россиянками, потому что они сейчас выступают под российскими флагами. Скажите, как вы ментально подготавливаетесь к этому в общем?

«Не знаю, нам еще не пришлось с ними столкнуться именно с российским флагом и гимном, но с россиянами мы уже выступали, и с белорусами также – я не чувствую давления. Мне наоборот это дает больше сил, как-то подбадривает, потому что хочется показать наивысший результат, поэтому я давления не чувствую».

Напомним, бронза в Осиеке принесла Чепурному Кубок мира по спортивной гимнастике.