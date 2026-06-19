Чепурный – о допуске россиян: «Я не чувствую давления. Наоборот, это дает мне больше сил»
Бронзовый призёр ЧМ продолжает борьбу за лучший результат
около 5 часов назадПодписаться в
Украинский гимнаст Назар Чепурный в комментарии Tribuna.com высказался о допуске россиян и белорусов к международным турнирам с национальной символикой.
Мы видели, что в художественной гимнастике девушкам было эмоционально сложно соревноваться с россиянками, потому что они сейчас выступают под российскими флагами. Скажите, как вы ментально подготавливаетесь к этому в общем?
«Не знаю, нам еще не пришлось с ними столкнуться именно с российским флагом и гимном, но с россиянами мы уже выступали, и с белорусами также – я не чувствую давления. Мне наоборот это дает больше сил, как-то подбадривает, потому что хочется показать наивысший результат, поэтому я давления не чувствую».
Напомним, бронза в Осиеке принесла Чепурному Кубок мира по спортивной гимнастике.