Денис Седашов

Украинский гимнаст Олег Верняев в социальной сети отреагировал на успех Назара Чепурного, который завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

В своем посте Верняев отметил стабильность результатов украинских гимнастов.

Иногда достаточно просто взглянуть на результаты, чтобы понять, кто действительно работает для гимнастики, а кто - для галочки. Это просто мысли вслух. Сколько бы вы ни вредили, сколько бы ни мешали – слава Богу, в мужской спортивной гимнастике все стабильно с медалями. Олег Верняев

Бронзовая награда в Джакарте стала для Назара Чепурного уже второй на уровне чемпионата мира.

Грико – о выступлении на ЧМ: «22 место – достойный результат после двух операций на колене».