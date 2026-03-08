Чепурный выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку
Украинец по сумме двух попыток набрал 14.549 балла
Украинский гимнаст Назар Чепурний продолжает доминировать на мировой арене. На очередном этапе Кубка мира-2026 в азербайджанском Баку, украинец завоевал золотую награду в опорном прыжке.
Чепурный получил по итогам двух попыток среднюю оценку 14.549 балла. Этот результат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.
Для Назара это уже вторая подряд победа в текущем сезоне Кубка мира — ранее он стал лучшим на ивенте в немецком Котбусе.