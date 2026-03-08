Манчестер Сити благодаря дублю Мармуша обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Судьба матча решилась во втором тайме
13 минут назад
Ньюкасл – Манчестер Сити / Фото - BBC
7 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретились Ньюкасл и Манчестер Сити.
Матч состоялся в Ньюкасле на стадионе Сент-Джеймс Парк и завершился со счетом 3:1 в пользу команды гостей.
Дубль в этой встрече оформил египетский нападающий Омар Мармуш. Интересно, что дважды ему ассистировал Матеус Нунес.
Кубок Англии-2025/26. 1/8 финала
Ньюкасл – Манчестер Сити 1:3
Голы: Барнс, 18 – Савиньо, 39, Мармуш, 47, 65
Предупреждения: Жоелинтон, Висса
