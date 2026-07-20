Радомир Стельмах – в заявке Германии на чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Экс-украинец получил разрешение представлять другую сборную на международных турнирах
около 2 часов назадПодписаться в
Стал известен список участников чемпионата Европы-2026 по спортивной гимнастике. Об этом сообщает European Gymnastics.
В заявку сборной Германии вошел бывший украинский гимнаст Радомир Стельмах.
В начале июля он получил разрешение представлять немецкую команду на международных турнирах.
В марте исполнительный комитет World Gymnastics утвердил изменение спортивного гражданства Стельмаха. Радомир должен был вернуться к соревнованиям лишь в марте 2027 (через год после получения гражданства), но этот карантин сократили.
Напомним, что Стельмах является чемпионом Европы-2024 в командном первенстве, а также был в составе украинской команды в Париже-2024.
Другой представитель Украины, сменивший гражданство, Илья Ковтун – на данный момент отсутствует в заявке Хорватии.
Чемпионат Европы пройдет в Загребе 19-23 августа.
Состав сборной Украины на ЧЕ-2026.
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