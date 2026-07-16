Денис Седашев

Тренерский штаб сборной Украины по спортивной гимнастике обнародовал заявку на чемпионат Европы-2026, который пройдет в Загребе (Хорватия). Украину представят 16 спортсменов в взрослой и юниорской категориях. Сообщает Суспільне Спорт.

В заявку не вошел олимпийский чемпион Олег Верняев, который в июне вернулся к тренировкам после травмы. Назар Чепурный выступит только в личных соревнованиях и не войдет в состав команды на групповой турнир.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Егор Перепелкин, Назар Чепурный (личные соревнования).

Женщины: Диана Лобок, Богдана Ковалёва, Кристина Грудецкая, Анастасия Лев, Марианна Кинюк.

Юниоры: Владимир Головин, Валентин Гаврильченко, Максим Борисов, Тимофей Кириченко, Богдан Петренко.

Юниорки: Полина Нагорная, Яна Проценко.

Украинская федерация гимнастики обратилась к European Gymnastics с требованием не возвращать россиян в турниры.