Объявлен состав сборной Украины на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике
Сине-жёлтых представят 16 спортсменов
около 2 часов назадПодписаться в
Тренерский штаб сборной Украины по спортивной гимнастике обнародовал заявку на чемпионат Европы-2026, который пройдет в Загребе (Хорватия). Украину представят 16 спортсменов в взрослой и юниорской категориях. Сообщает Суспільне Спорт.
В заявку не вошел олимпийский чемпион Олег Верняев, который в июне вернулся к тренировкам после травмы. Назар Чепурный выступит только в личных соревнованиях и не войдет в состав команды на групповой турнир.
Состав сборной Украины:
Мужчины: Владислав Грико, Никита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Егор Перепелкин, Назар Чепурный (личные соревнования).
Женщины: Диана Лобок, Богдана Ковалёва, Кристина Грудецкая, Анастасия Лев, Марианна Кинюк.
Юниоры: Владимир Головин, Валентин Гаврильченко, Максим Борисов, Тимофей Кириченко, Богдан Петренко.
Юниорки: Полина Нагорная, Яна Проценко.
Украинская федерация гимнастики обратилась к European Gymnastics с требованием не возвращать россиян в турниры.