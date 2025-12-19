Украинский гимнаст Стельмах вошел в состав сборной Германии
Радомир получил статус Perspektivkader
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
20-летний украинский спортивный гимнаст Радомир Стельмах включен в состав мужской сборной Германии по гимнастике на 2026 год. Сообщает официальный сайт Немецкого гимнастического союза (DTB).
В документе Стельмах указан как Perspektivkader — перспективный спортсмен, то есть кандидат для будущих выступлений в составе национальной сборной.
Напомним, что с 2024 года Радомир Стельмах не представлял Украину на международных соревнованиях.
В 2024 году Родимир стал ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье в составе сборной Украины.
