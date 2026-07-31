Российских и белорусских спортсменов допустили к ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе»
Правительство принимающей стороны не позволило использование национальной символики
Российские и белорусские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе». При этом они не смогут представлять свои страны с использованием национальной символики во время соревнований.
Такое решение связано с позицией правительства Хорватии. Именно эта страна будет принимать континентальное первенство, а ее власти запретили российским и белорусским гимнастам использовать флаги, гербы и другие государственные атрибуты на турнире.
В Хорватии также отметили, что European Gymnastics – организация, ответственная за проведение соревнований по спортивной гимнастике в Европе – согласилась соблюдать установленные требования. Руководящий орган европейской гимнастики признал решение хорватской стороны о участии представителей России и Беларуси без национальной символики.
Допуск спортсменов из этих стран стал возможным после того, как Международный олимпийский комитет пересмотрел рекомендации относительно их участия в международных стартах. После этого российских и белорусских гимнастов постепенно начали возвращать к соревнованиям в нейтральном статусе.
При этом на чемпионате Европы по художественной гимнастике представители России и Беларуси уже выступали под флагами своих государств. На турнире по спортивной гимнастике им придется соревноваться без национальной атрибутики.
Женская часть чемпионата Европы в Загребе пройдет с 13 по 16 августа. Мужские соревнования запланированы на период с 19 по 23 августа. Спортсмены будут бороться за медали в индивидуальных дисциплинах, командном зачете и в отдельных финалах на различных гимнастических снарядах.
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