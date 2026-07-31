Сергей Разумовский

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в «нейтральном статусе». При этом они не смогут представлять свои страны с использованием национальной символики во время соревнований.

Такое решение связано с позицией правительства Хорватии. Именно эта страна будет принимать континентальное первенство, а ее власти запретили российским и белорусским гимнастам использовать флаги, гербы и другие государственные атрибуты на турнире.

В Хорватии также отметили, что European Gymnastics – организация, ответственная за проведение соревнований по спортивной гимнастике в Европе – согласилась соблюдать установленные требования. Руководящий орган европейской гимнастики признал решение хорватской стороны о участии представителей России и Беларуси без национальной символики.

Допуск спортсменов из этих стран стал возможным после того, как Международный олимпийский комитет пересмотрел рекомендации относительно их участия в международных стартах. После этого российских и белорусских гимнастов постепенно начали возвращать к соревнованиям в нейтральном статусе.

При этом на чемпионате Европы по художественной гимнастике представители России и Беларуси уже выступали под флагами своих государств. На турнире по спортивной гимнастике им придется соревноваться без национальной атрибутики.

Женская часть чемпионата Европы в Загребе пройдет с 13 по 16 августа. Мужские соревнования запланированы на период с 19 по 23 августа. Спортсмены будут бороться за медали в индивидуальных дисциплинах, командном зачете и в отдельных финалах на различных гимнастических снарядах.

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