Эксглавный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский для Суспільне спорт прокомментировал то, что его на этой должности заменил Евгений Козин.

«Это правда, комиссия выбрала нового главного тренера, меня оставили старшим, чтобы я работал со своими воспитанниками. Дальше будем смотреть. [Новым главным тренером стал] Евгений Козин.

Для меня [смена главного тренера] ожидаема, потому что когда ты занимаешь такую должность и за все отвечаешь, всегда есть такие люди, которым это, наверное, не нравится. Знаете, наши тренеры, старые тренеры, которые занимались гимнастикой и сейчас на пенсии, они подсчитали, сколько мы с 2017 года завоевали наград – у нас получилось около 400 на международных соревнованиях. У девушек где-то 130. И пусть бы эти люди, что сейчас пришли, хоть одну сотую заработали за это время, что они будут работать.

У меня [все] так и остается, буду работать – вот сейчас восстанавливается Олег Верняев, я смотрю и понимаю, что [этот парень должен попасть] на Олимпийские игры. [Буду готовить] Чепурного – он молодой, перспективный и я помогаю Головину Ивану с его сыном и еще пару молодых ребят курируем. У Влада Грико свой тренер. Когда у нас была команда до этого времени, все друг другу помогали, поддерживали».