«Мне потребуется несколько лет, чтобы стать осиечанином»: Ковтун — об адаптации в Хорватии
У Ильи уже есть хорватский паспорт
около 2 часов назад
Гимнаст Илья Ковтун, который недавно сменил спортивное гражданство, сравнил менталитет и ритм жизни в Украине и Хорватии, отметив, что ему ещё нужно время для полной адаптации в Осиеке. Слова приводит Jutarnji.
Реакции на мой переход на самом деле были нормальными, учитывая текущую ситуацию в Украине. По крайней мере, так я думаю. А жалею ли я, посмотрю в будущем. Я еще даже не начал выступать за Хорватию. Посмотрим, как оно будет. У меня есть паспорт, у меня есть удостоверение личности, теперь пути назад нет.
Я все еще делаю все немного быстрее, всегда куда-то спешу. В Хорватии все «будет сделано, но медленно». А в Украине я привык быстрее, быстрее, быстрее, чтобы все успевать. Так что мне понадобится еще несколько лет, чтобы стать настоящим осийчанином.
