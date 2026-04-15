Гимнаст Илья Ковтун, который недавно сменил спортивное гражданство, сравнил менталитет и ритм жизни в Украине и Хорватии, отметив, что ему ещё нужно время для полной адаптации в Осиеке. Слова приводит Jutarnji.

Реакции на мой переход на самом деле были нормальными, учитывая текущую ситуацию в Украине. По крайней мере, так я думаю. А жалею ли я, посмотрю в будущем. Я еще даже не начал выступать за Хорватию. Посмотрим, как оно будет. У меня есть паспорт, у меня есть удостоверение личности, теперь пути назад нет.

Я все еще делаю все немного быстрее, всегда куда-то спешу. В Хорватии все «будет сделано, но медленно». А в Украине я привык быстрее, быстрее, быстрее, чтобы все успевать. Так что мне понадобится еще несколько лет, чтобы стать настоящим осийчанином.