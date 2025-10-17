Андрийчук – о матче со Швецией в квалификации Евро-2026: «Было действительно особенно увидеть, как 150 украинцев болели за нас»
Юлия заявила, что команда выложилась на площадке по полной
25 минут назад
Левая полусредняя сборной Украины по гандболу Юлия Андрейчук прокомментировала пресс-службе ЕГФ результат матча со Швецией (25:33) на старте квалификации Евро-2026:
Было так замечательно приехать в Швецию, нас здесь так гостеприимно приняли. Мы слышали, что на арене будет много болельщиков, но было действительно особенно увидеть, как 150 украинцев, которые живут в Алингсосе, болели за нас. Мы действительно почувствовали поддержку и то, как они болели за нас, и мы очень благодарны за это. Это была тяжелая игра, поскольку мы молодая команда, но мы играли с большим сердцем и боролись за каждый мяч.
Напомним, что в следующей встрече 19 октября украинские гандболистки встретятся с Сербией, которая в первом туре обыграла Литву (42:33).