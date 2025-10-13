Владимир Кириченко

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2026 по гандболу мужская сборная Украины примет участие в Кубке Карпат. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.

Товарищеский турнир пройдет с 31 октября по 2 ноября в румынском Бая-Маре. Соперниками украинцев будут сборные Румынии, Словакии и Грузии.

Кубок Карпат

31 октября

17.30 Румыния – Украина

1 ноября

14.30 Украина – Словакия

2 ноября

14.30 Грузия – Украина

ЧЕ-2026 пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года.

Напомним, женская сборная Украины назвала состав на стартовые матчи квалификации Евро-2026.