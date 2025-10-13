Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2026 сыграет в Кубке Карпат
Турнир стартует 31 октября
около 2 часов назад
Мужская сборная Украины по гандболу / Фото - ФГУ
В рамках подготовки к чемпионату Европы-2026 по гандболу мужская сборная Украины примет участие в Кубке Карпат. Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.
Товарищеский турнир пройдет с 31 октября по 2 ноября в румынском Бая-Маре. Соперниками украинцев будут сборные Румынии, Словакии и Грузии.
Кубок Карпат
31 октября
17.30 Румыния – Украина
1 ноября
14.30 Украина – Словакия
2 ноября
14.30 Грузия – Украина
ЧЕ-2026 пройдет в Швеции, Норвегии и Дании с 15 января по 1 февраля 2026 года.
Напомним, женская сборная Украины назвала состав на стартовые матчи квалификации Евро-2026.