Главный тренер сборной Украины по гандболу Лилия Горильская в интервью ФГУ поделилась ожиданиями от матчей квалификации Евро-20226 с национальными командами Швеции и Сербии:

Подготовка проходит хорошо. Да, времени немного, еще 11-12 октября у некоторых игроков были матчи в клубах, но считаю, мы хорошо подготовлены. У нас много молодых девушек. Вся команда работает с большим желанием. Вернулась наша капитан Ирина Компанеец, и она справляется очень хорошо, демонстрирует большую самоотдачу.

Мы понимаем, что нам будет трудно в игре против Швеции. У них много опытных игроков, которые много лет играют вместе. Сборная Швеции — команда из топ-5 в Европе и мире. Многие их игроки играют в Лиге чемпионов. Но если у нас будет шанс, мы должны быть готовы к этому и воспользоваться этим шансом. Даже если не все будет получаться, мы должны показать достойную игру. Далее наша цель — победить Сербию.