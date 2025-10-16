Сборная Украины проиграла фавориту группы на старте квалификации Евро-2026
Украинки уступили Швеции 25:33
около 1 часа назад
Фото: EHF
Женская команда Украины по гандболу с поражения стартовала в квалификации чемпионата Европы-2026.
В первом матче отбора украинские спортсменки проиграли фавориту квартета Швеции 25:33. Самыми результативными в составе сборной Украины стали Милана Шукаль и Любов Росоха, которые забросили по 5 мячей.
Чемпионат Европы-2026. Квалификация. Группа 5. 1-й тур
Швеция – Украина 33:25
Напомним, что в следующей встрече 19 октября украинские спортсменки встретятся с Сербией, которая в первом туре обыграла Литву (42:33).