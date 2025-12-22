Денис Седашов

Египетский спортивный функционер Хасан Мустафа переизбран президентом Международной федерации гандбола (IHF) на очередной срок.

Голосование прошло во время 40-го конгресса IHF, который состоялся в Каире. За кандидатуру Мустафы отдали голоса 73% делегатов, что обеспечило ему уверенную победу.

Four More Years: Dr Hassan Moustafa comfortably wins the election for IHF President with 73% of the votes (129 of 176 votes cast) pic.twitter.com/oTZsaR9SOu — Team Handball News (@TeamHandball) December 21, 2025

81-летний Мустафа возглавляет Международную федерацию гандбола с 2000 года. До этого он был президентом Федерации гандбола Египта, генеральным секретарем Олимпийского комитета Египта, а с 2020 года имеет статус почетного президента НОК Египта.

В выборах также участвовали бывший вице-президент Федерации гандбола Беларуси немец Герд Буцек, президент Национального олимпийского комитета Словении Франьо Бобинац и член Исполнительного комитета Европейской федерации гандбола нидерландец Тьярк де Ланге.

Женская сборная Норвегии — чемпион мира по гандболу-2025.