Главный тренер сборной Украины Вадим Бражник прокомментировал выступление команды в контрольном турнире Кубке Карпат, который состоялся в румынском Бая-Маре.

Этот турнир был подготовкой к Евро, поэтому это очень хорошо. Благодарю всех, кто организовал его и дал нам возможность сыграть в нем.

Конечно, были поражения. Считаю, что, особенно в матче со Словакией, мы могли выиграть, но много экспериментировали, комбинировали с составом, играли 7 на 6 — возможно, там, где не нужно было. Но это подготовка.

Мы рисковали в игре с румынами: первый тайм не удался, мы много проиграли, но потом ребята собрались. Считаю, что такие матчи — это супер.

Также у нас была молодежь — трое игроков юниорской сборной. Мы всех задействовали и проверили.

В целом я доволен турниром. Турченко, который вернулся после травмы, не играл на полную силу — это была небольшая проблема, но сейчас у него все хорошо. Положительных моментов было значительно больше, чем негативных.