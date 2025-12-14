Женская сборная Норвегии — чемпион мира по гандболу 2025 года
Серебряные медали завоевали немки, а бронза досталась — Франции
около 1 часа назад
Сборная Норвегии стала чемпионом мира-2025 по гандболу среди женщин. Турнир проходил в Нидерландах и Германии.
В матче за золотые медали норвежские гандболистки обыграли сборную Германии со счетом 23:20. После равной первой половины встречи (11:11) национальная команда Норвегии смогла дожать соперниц во втором тайме.
Бронзовые награды чемпионата мира завоевала сборная Франции. В матче за третье место француженки в овертайме переиграли команду Нидерландов — 33:31.
