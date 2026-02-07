Галичанка обыграла Кобежице и прервала серию из четырех поражений
Львовский клуб одержал драматическую победу
около 2 часов назад
Фото: Галичанка
Львовская Галычанка прервала серию из четырех поражений подряд. В матче 18-го тура чемпионата Польши украинский клуб одержал победу над Кобежице.
За Кобежице остался первый тайм — 16:15, но после перерыва Галычанка отыграла отставание и вышла вперед. Украинский клуб удержал перевес и одержал важную победу.
Чемпионат Польши по гандболу. 18-й тур
Кобежице (Польша) – Галычанка (Украина) – 31:32 (16:15)
Галычанка потерпела четвертое подряд поражение в чемпионате Польши.
Поделиться