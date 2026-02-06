6 февраля состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2026, которые принимают итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо. Торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких локациях — в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Флагоносцами сборной Украины на церемонии открытия стали скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидьорко. Именно они возглавили украинские делегации в двух городах.

Всего Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 спортсменов. Они будут соревноваться в 11 видах спорта: биатлоне, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, шорт-треке, фигурном катании, скелетоне и сноубординге.

Напомним, Мэрайя Кэри выступила на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане.