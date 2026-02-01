Хорватия завоевала бронзу чемпионата Европы-2026 по гандболу
В финале хорваты обыграли Исландию
43 минуты назад
Фотография: EHF
Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали чемпионата Европы-2026 по гандболу, победив в матче за третье место Исландию.
Лучшим игроком встречи стал хорват Тин Лучин, забросивший девять мячей. В составе Исландии больше всего результативных бросков сделал Омар Магнуссон — 12 голов.
Чемпионат Европы по гандболу (мужчины). Матч за 3 место
Исландия – Хорватия – 33:34 (14:17)
