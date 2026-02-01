Дания — чемпион Европы-2026 по гандболу
В решающем матче датчане обыграли Германию
около 1 часа назад
Фото: EHF
Сборная Дании стала чемпионом Европы-2026 по гандболу среди мужчин. В финальном матче турнира датчане уверенно обыграли команду Германии.
Самым результативным игроком в составе новоиспеченных чемпионов стал разыгрывающий Саймон Питлик, который забросил восемь мячей.
Евро-2026 по гандболу. Финал
Дания — Германия — 34:27 (18:16)
Для Дании третья победа на чемпионатах Европы. По количеству титулов на континентальном первенстве скандинавы уступают только Швеции и Франции, которые триумфовали на Евро пять и четыре раза соответственно.
Хорватия завоевала бронзу чемпионата Европы-2026 по гандболу.
