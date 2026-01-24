Украина — 14-я в классической смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место
Победителем гонки стала сборная Италии
около 16 часов назад
Сборная Украины по биатлону финишировала 14-й в классической смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира сезона 2025/26 в чешском Нове-Место.
В составе украинской команды в гонке участвовали Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Во время эстафеты сине-желтые использовали 11 дополнительных патронов, а также заработали один штрафной круг.
Победителем гонки стала команда Италии. Второе место заняла Франция, а бронзовые награды завоевала команда Чехии.
Кубок мира по биатлону (Нове-Место). Смешанная эстафета
1. Италия (0+10) 1:03:11.7
2. Франция (0+7) +24.7
3. Чехия (0+7) +57.2
...
14. Украина (1+11) +6:04.5
Сборная Украины — пятая в одиночной смешанной эстафете Кубка мира в Нове-Место.
