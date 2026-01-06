Комок — о сборной Украины на Евро-2026: «Мы будем играть на 100%»
Голкипер заявил, что команда настроена на максимальные результаты
около 2 часов назад
Вратарь сборной Украины по гандболу Геннадий Комок поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы и оценил готовность команды к турниру.
Для опытного голкипера это Евро станет уже четвертым в карьере. Слова приводит ФГУ.
Это будет мой четвертый чемпионат Европы. Я готов помогать и считаю, что смогу быть полезным. Чувствую себя хорошо, не ощущаю свой возраст. Мы работаем и хотим добиться своих мечтаний.
По словам голкипера, ключевыми составляющими успеха на турнире должны стать дисциплина, самоотдача и минимизация потерь мяча.
Должна быть дисциплина, нужно сражаться друг за друга, меньше терять мяч. Мы над этим ежедневно работаем и стараемся совершенствоваться.
Я считаю, что наша сильнейшая сторона — это нападение. В защите немного сложнее, но мы работаем и стараемся это исправить.
Вратарь подчеркнул, что чемпионат Европы является соревнованием высшего уровня, где каждая команда выступает с максимальными амбициями.
Это топ-турнир, все приезжают, чтобы показать результат и проявить себя. Ребята настроены, и мы будем стараться играть на 100%, как всегда.
Турнир пройдет с 15 января по 1 февраля в Норвегии, Швеции и Дании.
Главный тренер сборной Украины назвал главную проблему команды перед Евро-2026.