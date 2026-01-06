Вратарь сборной Украины по гандболу Геннадий Комок поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы и оценил готовность команды к турниру.

Для опытного голкипера это Евро станет уже четвертым в карьере. Слова приводит ФГУ.

Это будет мой четвертый чемпионат Европы. Я готов помогать и считаю, что смогу быть полезным. Чувствую себя хорошо, не ощущаю свой возраст. Мы работаем и хотим добиться своих мечтаний.

По словам голкипера, ключевыми составляющими успеха на турнире должны стать дисциплина, самоотдача и минимизация потерь мяча.

Должна быть дисциплина, нужно сражаться друг за друга, меньше терять мяч. Мы над этим ежедневно работаем и стараемся совершенствоваться.

Я считаю, что наша сильнейшая сторона — это нападение. В защите немного сложнее, но мы работаем и стараемся это исправить.