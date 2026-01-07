Акименко — о Евро-2026: «Это большая честь — играть на таком топ-турнире»
Правый крайний сборной Украины рассказал о мотивации команды
около 1 часа назад
Правый крайний сборной Украины по гандболу Андрей Акименко поделился ожиданиями от подготовки команды и будущего чемпионата Европы.
По словам игрока, национальная команда подходит к турниру в хорошем состоянии, а ключевую роль в подготовке играют контрольные матчи. Слова приводит Суспільне Спорт.
Думаю, что все уже готовы. Для нас очень важны спарринги перед Евро — благодаря им мы лучше сыграемся, будем лучше понимать друг друга. Хотим приехать на чемпионат максимально сыгранной командой.
Также гандболист подчеркнул особую атмосферу будущего турнира и матчей в Норвегии.
Это большой топ-турнир и большая честь — принимать в нем участие. Нас ждут великолепная арена и атмосфера. Мы будем играть в Осло против норвежцев — на 15-тысячной Unity Arena всегда приятно выходить на площадку, особенно против таких соперников. Представлять свою страну на таком уровне — это невероятные ощущения.
Тренировки сборной Украины в Пряшеве
Турнир пройдет с 15 января по 1 февраля в Норвегии, Швеции и Дании.
