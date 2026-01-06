Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе Евро-2026
Украинские гандболисты стартуют в финальной части чемпионата Европы-2026 в Группе C
около 1 часа назад
Фото: FRH - Federația Română de Handbal
Мужская сборная Украины по гандболу сыграет в финальной части чемпионата Европы.
Турнир пройдет с 15 января по 1 февраля в Норвегии, Швеции и Дании.
Украинская команда начнет выступление в Группе С. Первым соперником станет сборная Норвегии.
Расписание матчей сборной Украины (групповой этап, время украинское):
15 января | Норвегия – Украина, 21:30
17 января | Украина – Франция, 19:00
19 января | Чехия – Украина, 19:00
Сборная Украины примет участие в контрольном турнире Yellow Cup перед Евро-2026.