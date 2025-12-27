Бражник: «Хотим показать достойную игру на чемпионате Европы»
Наставник подчеркнул, что участие в ЧЕ имеет для Украины особое значение в условиях войны
около 2 часов назад
Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник в комментарии Суспільне Спорт очертил приоритеты и задачи национальной команды на чемпионате Европы 2026 года.
По словам наставника, для сборной Украины участие в континентальном первенстве имеет не только спортивное, но и важное общественное значение.
Первая цель — спортивная. Сейчас отобраться на чемпионат Европы становится все сложнее, потому что команды становятся сильнее. То есть мы попали, конечно хотим показать свою достойную игру.
Вторая цель — показать всем, что наше государство в сложное время может делать такие важные вещи. Я считаю, что сейчас, во время войны выход на чемпионат Европы это очень важно для тех людей, которые живут в Украине. То есть это поддержка всего гандбола и всех людей. Конечно хочется поехать, показать достойную игру и напомнить всем, что война все еще продолжается.
«Больше позитива, чем негатива». Бражник подвел итоги выступления сборной Украины на Кубке Карпат.