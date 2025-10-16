Отбор на Евро-2026. Швеция – Украина. Видеотрансляция
Начало матча в 19.10 по Киеву
около 2 часов назад
Женская сборная Украины / Фото - ФГУ
В четверг, 16 октября, женская сборная Украины по гандболу стартует в квалификации на чемпионат Европы-2026.
В первом матче украинские спортсменки на выезде сыграют против команды Швеции, начало – в 19.10.
Трансляция будет доступна на телеканале «Суспільне Спорт» и местных телеканалах «Суспільного».
Отметим, кроме Швеции, соперниками Украины в группе будут Литва и Сербия.
Состав сборной Украины на стартовые матчи квалификации Евро-2026.