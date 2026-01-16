Олег Шумейко

Главный тренер мужской команды Украины по гандболу Вадим Бражник высказался в интервью Суспільне Спорт о результате стартового матча на Евро-2026 с Норвегией (22:39):

О результате матча:

Конечно, не тот, на который мы ожидали. К сожалению, на мой взгляд, сегодня мы не справились в нападении. В защите были хорошие моменты. Мы пропустили очень много с контратак – 17 голов, это очень много. Будем работать дальше.

Трудности были в позиционной атаке. Допустили снова очень много потерь, которые, конечно, на таком уровне приводят к голам в свои ворота. Каждая потеря – это очень быстрые игроки (у соперника), и нет шанса вернуться назад.

Снова мало (контратак). Были в первом тайме, так же хорошие моменты. Но во втором тайме остановились. Снова не хватает немного физических качеств. Старался делать замены, но этого не хватило.

Об игре в защите:

Много положительных моментов, потому что мы очень много работали над защитой на (товарищеском) турнире и на сборах. Да, были ошибки, но было и много классных моментов в защите, где мы отстаивали против очень хорошей команды. К сожалению, неправильные решения в нападении привели к огромным потерям, и мы просто не смогли вернуться назад.

Об индивидуальных действиях гандболистов Украины:

Хочется немного больше. И Илья Близнюк, и Игорь Турченко, и Тарас Миноцкий имеют хороший бросок и должны реализовать эти моменты. Может, первая игра или еще что-то, (но) где-то лишнюю передачу отдавали. Нужно идти и атаковать ворота.

Вратари? Геннадий Комок достойно сыграл, я считаю. Понимаете, когда тебе бросают почти все броски с шести метров – очень сложно что-то сделать. Поэтому он сделал все, что мог. Вышел Антон Терехов, также немного помог. Но очень сложно, когда все броски, почти все, с шести метров.

Как поражение влияет психологически:

Конечно, вообще тяжело проигрывать, а много – значительно тяжелее. Но мы понимали, куда ехали и с кем играем. То есть мы старались готовиться психологически и сделать всё, чтобы это была не такая разница. Но так вышло. Будем делать анализ и идти дальше. Мы не останавливаемся на этом.

Следующую игру украинцы проведут 17 января, соперником будут действующие триумфаторы Евро Франция.