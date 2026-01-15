Олег Шумейко

Левый крайний сборной Украины по гандболу Дмитрий Артеменко высказался в интервью Суспільне Спорт о выступлении на чемпионате Европы-2026:

Очень счастлив, что попал со сборной на этот чемпионат. Второй чемпионат – конечно, для меня это значимый момент, хоть мне уже и 29 лет. Очень рад, хочу помочь команде, буду отдавать все свои силы.

О подготовке к Евро-2026:

Все, как и должно быть: выполняли свою работу. Готовились и в защите, и в нападении. Не проиграть всем по 20 мячей, а показать свою мощь и силу, нашу страну. Тренер сказал, что мы лучшие в своей стране, поэтому мы приехали все сюда, чтобы доказать и показать это, достойно сыграть.

Этот турнир, который мы играли в Швейцарии, показал, что мы шаг за шагом, но идем к своей лучшей игре. Да, были ошибки, были потери, но мы работаем над тем, чтобы их было меньше, устранить этот брак. Хорошо, что был этот турнир, который показал, чего нам не хватало, что надо добавить на тренировках и уже на Евро устранить это и достойно сыграть.

Надо играть командой, делать меньше ошибок, дисциплинированно. Доверять своим партнерам по команде и, конечно, уважать соперника. Наш уровень, считаю, очень достойный, как на индивидуальном уровне, так и командная игра. Да, конечно, мы подтягивали её на последних сборах. Мы на высоком уровне – дай Бог, сыграть хорошо. У нас есть опытные игроки, есть молодые, и никто не опускает руки. Все работают, и если есть ошибки – то работают над ними, более опытные больше помогают, подсказывают. Это командная работа, все выполняют одно дело.

Какое состояние перед Евро? Готов на 100%. Да, был турнир в Румынии, там не был готов на максимум, потому что возвращался после травмы (был перелом пальца). Сейчас без травм, готов на 100%.

Напомним, что 15 января украинцы сыграют матч-открытие Евро-2026. Матч Норвегия – Украина будет транслироваться на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 21:30 по киевскому времени.