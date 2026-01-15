Сборная Украины потерпела разгромное поражение на старте Евро-2026.
Украинцы уступили хозяевам чемпионата Европы Норвегии
Фото: kolektiff images
Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче чемпионата Европы-2026 уступила Норвегии 22:39.
Наирезультативнейшим исполнителем в составе «сине-желтых» стал левый полусредний Игорь Турченко, который реализовал 5 из 8 бросков.
Чемпионат Европы-2026. Группа C. 1-й тур
Норвегия – Украина 39:22 (19:11)
Следующую игру украинцы проведут 17 января, соперником будут действующие триумфаторы Евро Франция.