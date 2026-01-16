Лидер сборной Украины: «Уровень нашей команды. Держались 10-15 минут – и дальше были ошибки»
Турченко признал, что норвежцы лучше украинцев по навыкам
около 2 часов назад
Левый полусредний сборной Украины по гандболу Игорь Турченко оценил в интервью Суспильне Спорт стартовый матч на Евро-2026 с Норвегией (22:39):
Проиграли 17 мячей против очень сильной команды. Как мы и говорили: любая ошибка – это гол в наши ворота. Мы допустили много ошибок в атаке и защите. Но, конечно, было много хороших моментов. Будем исправлять ошибки.
Это уровень. Уровень гандбола нашей и норвежской команды. Держались 10-15 минут – и дальше были ошибки. Любая ошибка – гол в наши ворота. Поэтому будем работать дальше и исправлять ошибки.
Было очень сложно, конечно, играть против таких игроков. И любая ошибка – это продолжение дальше: заслон, бросок и так далее. Норвегия – это высокий уровень гандбола, поэтому минус 17.
Следующую игру украинцы проведут 17 января, соперником будут действующие триумфаторы Евро Франция.