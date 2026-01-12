Сборная Украины по гандболу объявила состав на Евро-2026
В заявку вошли 18 игроков
около 6 часов назад
Сборная Украины по гандболу объявила заявку на чемпионат Европы-2026. Сообщает Суспільне Спорт.
В заявку вошли 18 игроков, которые ранее выступали на январском товарищеском турнире Yellow Cup в Швейцарии.
Состав сборной Украины на Евро-2026:
Вратари: Геннадий Комок, Алексей Новиков, Антон Терехов
Крайние: Дмитрий Артеменко, Павел Савицкий, Андрей Акименко, Данило Глушак
Центральные: Захар Денисов, Данило Савчук, Александр Тильте
Полусредние: Тарас Миноцкий, Игорь Турченко, Максим Стрельников, Илья Близнюк, Богдан Черкащенко
Линейные: Иван Бурзак, Александр Онуфриенко, Дмитрий Тютюнник
Свой стартовый матч на чемпионате Европы сборная Украины проведет в четверг, 15 января, против команды Норвегии. Начало встречи — в 21:30 по киевскому времени.
